"Манипуляции, открытая и откровенная ложь": Кравчук о работе связанных с Медведчуком телеканалов, на которые наложили санкции

4 февраля, 2021, 16:20

Экс-президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что не поддерживает телеканалы, которые ведут борьбу против Украины

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24 передает "НВ".

"Они сами обляпались, с позволения сказать, и ищут виновных. И так во всем - манипуляции, открытая и откровенная ложь. Я не буду поддерживать никогда ту "свободу слова", которая называется борьбой против Украины. Никогда", - сказал Кравчук.

Он добавил, что в эфире одного из заблокированных телеканалов звучала ложная информация о якобы его участии в переговорах ТКГ по вопросу освобождения украинских заложников.

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