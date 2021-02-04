"Манипуляции, открытая и откровенная ложь": Кравчук о работе связанных с Медведчуком телеканалов, на которые наложили санкции
4 февраля, 2021, 16:20
Экс-президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что не поддерживает телеканалы, которые ведут борьбу против Украины
Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24 передает "НВ".
"Они сами обляпались, с позволения сказать, и ищут виновных. И так во всем - манипуляции, открытая и откровенная ложь. Я не буду поддерживать никогда ту "свободу слова", которая называется борьбой против Украины. Никогда", - сказал Кравчук.
Он добавил, что в эфире одного из заблокированных телеканалов звучала ложная информация о якобы его участии в переговорах ТКГ по вопросу освобождения украинских заложников.
- Напомним, глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что поддерживает решение Совета национальной безопасности и обороны ввести санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.
- Лидер партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко заявил, что поддерживает решение СНБО по санкциям против "112 Украина", NewsOne, ZIK.
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал блокировку "112 Украина" , ZIK и NewsOne.
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