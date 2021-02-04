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Espreso.tvСпорт"Ливерпуль" проиграл аутсайдеру АПЛ и выдал худшую серию с 1984 года

"Ливерпуль" проиграл аутсайдеру АПЛ и выдал худшую серию с 1984 года


фото: Getty Images
В 22-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" проиграл "Брайтону" 0:1 и впервые с 1984 года не смог забить голов в трех подряд домашних матчах

Об этом сообщает Opta Joe в twitter.

"Ливерпуль" уступил "Брайтону" 0:1. Этот матч стал для команды Юргена Клоппа третьим подряд домашним, в котором она не смогла забить голов. Такое произошло впервые с 1984 года.

Действующие чемпионы Англии имеют 40 очков и занимают в турнирной таблице четвертое место. От лидера - "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" отстает на 7 пунктов.

"Брайтон" с 24 баллами - 15-й.

Чемпионат Англии

22-й тур

3 февраля

"Ливерпуль" - "Брайтон" 0:1

Гол: Альзате, 56

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