"Ливерпуль" проиграл аутсайдеру АПЛ и выдал худшую серию с 1984 года

4 февраля, 2021, 09:13

В 22-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" проиграл "Брайтону" 0:1 и впервые с 1984 года не смог забить голов в трех подряд домашних матчах

Об этом сообщает Opta Joe в twitter.

"Ливерпуль" уступил "Брайтону" 0:1. Этот матч стал для команды Юргена Клоппа третьим подряд домашним, в котором она не смогла забить голов. Такое произошло впервые с 1984 года.

Действующие чемпионы Англии имеют 40 очков и занимают в турнирной таблице четвертое место. От лидера - "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" отстает на 7 пунктов.

"Брайтон" с 24 баллами - 15-й.

Чемпионат Англии

22-й тур

3 февраля

"Ливерпуль" - "Брайтон" 0:1

Гол: Альзате, 56

1984 - Liverpool have failed to score in three consecutive home league games for the first time since October 1984, with the Reds "goalless run at Anfield currently standing at 348 minutes. Bereft. pic.twitter.com/10UTHWSqfa - OptaJoe (@OptaJoe) February 3, 2021

Напомним, 3 февраля украинский футболист Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Бернли" в чемпионате Англии.

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