 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбщество"Чтобы что-то украсть, нужно что-то иметь", - депутат на заседании одесского горсовета

"Чтобы что-то украсть, нужно что-то иметь", - депутат на заседании одесского горсовета

Депутат городского совета Одессы Андрей Кисловский специфически высказался о строительстве нового Дворца спорта

Соответствующее видео было снято во время заседания 3 февраля.

Строительство трехэтажного Дворца спорта возле аэропорта в Одессе анонсировали в 2019 году. Этот вопрос решили обсудить на заседании городского совета.

"Для того чтобы что-то украсть, нужно что-то еще иметь. Я с конца начал. Давайте что-то получим сначала. Тем более, если нам за это еще и дают деньги", - сказал депутат.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 февраля, 2021 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать