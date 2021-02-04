"Чтобы что-то украсть, нужно что-то иметь", - депутат на заседании одесского горсовета
4 февраля, 2021, 12:34
Депутат городского совета Одессы Андрей Кисловский специфически высказался о строительстве нового Дворца спорта
Соответствующее видео было снято во время заседания 3 февраля.
Строительство трехэтажного Дворца спорта возле аэропорта в Одессе анонсировали в 2019 году. Этот вопрос решили обсудить на заседании городского совета.
"Для того чтобы что-то украсть, нужно что-то еще иметь. Я с конца начал. Давайте что-то получим сначала. Тем более, если нам за это еще и дают деньги", - сказал депутат.
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