"Аякс" ошибочно не включил в заявку на Лигу Европы самого дорогого футболиста в истории клуба

4 февраля, 2021, 13:15

Нидерландский "Аякс" ошибочно не включил в заявку на плей-офф Лиги Европы француза Себастьена Алле, который является самым дорогим футболистом в истории клуба

Об этом сообщает BBC.

По информации источника, амстердамцы не включили Алле в заявку на вторую часть еврокубкового сезона по ошибке. 26-летний француз отсутствует в списке футболистов, который "Аякс" отправил в УЕФА для участия в матчах Лиги Европы. Сейчас голландцы пытаются договориться о дозаявке игрока.

Алле перешел в "Аякс" из английского "Вест Хэма" в январе за 25 млн евро и стал самым дорогим игроком в истории клуба.

Форвард сыграл за "Аякс" 6 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

В 1/16 финала Лиги Европы "Аякс" сыграет с французским "Лиллем". Матчи состоятся 18 и 25 февраля.

3 февраля стало известно, что итальянская "Аталанта" не включила украинского футболиста Виктора Коваленко в заявку на плей-офф Лиги чемпионов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb