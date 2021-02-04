"Америка вернулась": Байден заявил о возобновлении альянсов и рассказал, что пообещал Путину в ответ на агрессию
Об этом Байден сказал в выступлении, обнародованном его пресс-службой в Twitter.
"Я хочу послать миру четкий сигнал: Америка вернулась. Дипломатия вернулась. Мы восстановим наши альянсы, мы вернемся к взаимодействию с миром и примем огромный вызов, стоящий перед нами - пандемией, глобальное потепление и отстаивание демократии и прав человека во всем мире", - сказал Байден.
Президент США также рассказал, что в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным объяснил ему, что России придется заплатить за агрессивную политику.
"Я четко объяснил Владимиру Путину в совершенно иной манере, чем мой предшественник, что кончились дни, когда США уступали перед лицом агрессивных действий РФ, кибератаками, вмешательством в американские выборы. Мы не будем колебаться, чтобы увеличить цену, которую РФ должна заплатить за эти действия ", - сказал Байден.
Кроме того, Байден вспомнил о российском оппозиционере Алексее Навальном, которому суд РФ заменил условный срок на заключение в колонии общего режима.
"Навального избрали целью за то, что он выявлял коррупцию", - сказал Байден, призвав немедленно и без всяких условий освободить политика.
This afternoon, I'm visiting the @StateDept and delivering remarks on America's role in the world. Tune in. https://t.co/zWG3UETxGX- President Biden (@POTUS) February 4, 2021
- Напомним, ранее в Белом доме заявили о способности администрации Байдена эффективно противодействовать России.
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