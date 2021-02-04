"Америка вернулась": Байден заявил о возобновлении альянсов и рассказал, что пообещал Путину в ответ на агрессию

4 февраля, 2021, 22:55

Президент США Джо Байден заявил о намерении восстановить альянсы США с партнерами и принять современные глобальные вызовы

Об этом Байден сказал в выступлении, обнародованном его пресс-службой в Twitter.

"Я хочу послать миру четкий сигнал: Америка вернулась. Дипломатия вернулась. Мы восстановим наши альянсы, мы вернемся к взаимодействию с миром и примем огромный вызов, стоящий перед нами - пандемией, глобальное потепление и отстаивание демократии и прав человека во всем мире", - сказал Байден.

Президент США также рассказал, что в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным объяснил ему, что России придется заплатить за агрессивную политику.

"Я четко объяснил Владимиру Путину в совершенно иной манере, чем мой предшественник, что кончились дни, когда США уступали перед лицом агрессивных действий РФ, кибератаками, вмешательством в американские выборы. Мы не будем колебаться, чтобы увеличить цену, которую РФ должна заплатить за эти действия ", - сказал Байден.

Кроме того, Байден вспомнил о российском оппозиционере Алексее Навальном, которому суд РФ заменил условный срок на заключение в колонии общего режима.

"Навального избрали целью за то, что он выявлял коррупцию", - сказал Байден, призвав немедленно и без всяких условий освободить политика.

This afternoon, I'm visiting the @StateDept and delivering remarks on America's role in the world. Tune in. https://t.co/zWG3UETxGX - President Biden (@POTUS) February 4, 2021

Напомним, ранее в Белом доме заявили о способности администрации Байдена эффективно противодействовать России.

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