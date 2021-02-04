Привезут в термобоксах: в Pfizer рассказали об условиях хранения вакцины против COVID-19
4 февраля, 2021, 20:14
Вакцина от коронавируса компании Pfizer не требует специальных условий хранения, несмотря на то, что хранится при температуре ниже -70
Об этом заявила генеральный директор Pfizer Ukraine Звездная Целик, передает РБК-Украина .
"На самом деле это (логистика вакцины, - ред.) проще, чем все представляют в Украине. Потому что вакцина поставляется в специальных термобоксах, которые поддерживают эту температуру. У нас есть пять недель, в течение которых термобокс ее поддерживают. В Европе это вообще FedEx (почтовый оператор, - ред.) развозит ", - отметила Целик.
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