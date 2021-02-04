Посол Франции вручит украинской журналистке премию в области прав человека за фильм о подростке-активисте из Киевщины
4 февраля, 2021, 15:26
Украинская журналистка Таисия Кутузова 5 февраля получит премию по правам человека "Свобода - Равенство - Братство"
Об этом сообщает Радио Свобода .
Церемония вручения состоится 5 февраля в Киеве с участием посла Этьена де Понсена.
В посольстве уточняют, что Кутузова получает награду за свой фильм "Закрой рот!" об активисте Сергее Чагарове, который борется с незаконными застройками в селе Гатное.
Кутузова родом из Крыма. В 2014 году была вынуждена выехать из Крыма из-за оккупации.
В течение пяти лет журналистка работала на проект Радио Свобода Крым.Реалии.
- Украинская журналистка Таисия Кутузова стала лауреатом премии по правам человека от Франции "Свобода, равенство, братство"
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти