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Espreso.tvОбществоПосол Франции вручит украинской журналистке премию в области прав человека за фильм о подростке-активисте из Киевщины

Посол Франции вручит украинской журналистке премию в области прав человека за фильм о подростке-активисте из Киевщины


фото: rfe
Украинская журналистка Таисия Кутузова 5 февраля получит премию по правам человека "Свобода - Равенство - Братство"

Об этом сообщает Радио Свобода .

Церемония вручения состоится 5 февраля в Киеве с участием посла Этьена де Понсена.

В посольстве уточняют, что Кутузова получает награду за свой фильм "Закрой рот!" об активисте Сергее Чагарове, который борется с незаконными застройками в селе Гатное.

Кутузова родом из Крыма. В 2014 году была вынуждена выехать из Крыма из-за оккупации.

В течение пяти лет журналистка работала на проект Радио Свобода Крым.Реалии.

  • Украинская журналистка Таисия Кутузова стала лауреатом премии по правам человека от Франции "Свобода, равенство, братство"

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