Популярная среди консерваторов соцсеть Parler уволила связанного с Россией директора

4 февраля, 2021, 17:07

Рада "соцсети свободы слова" Paler уволила исполнительного директора платформы Джона Матце, которого связывали с Россией

"29 января Рада Parler, которую контролирует Ребекка Мерсер, решила немедленно отменить мою должность исполнительного директора Parler. Я не имел отношения к этому решению", - сообщил Джон Матце коллегам по соцсети.

Его сообщение процитировало издание Fox Busines .

Какими были причины решения об отмене его должности, Джон Матце не уточнил.

"За последние несколько месяцев я сталкивался с постоянным сопротивлением моему видению продукта, моей сильной вере в свободу слова и моему подходу к тому, как надо управлять Parler", - говорилось в сообщении уже бывшего руководителя соцсети.

Джон Матце женат "на российской патриоткей" (как она сама себя называла) Алиной Мухутдиновой из Казани.

Сама Алина Мухутдинова отреагировала на такие слухи фото в Instagram с автоматом и ироничной надписью о "русских шпионах".

А Джон Матце отрицал какую-либо связь с российскими группами влияния.

Однако когда в Parler возникли технические проблемы с работой над ее восстановлением, по данным СМИ, работала IT-компания, которой руководят русские.

Parler за последние месяцы стала одной из самых популярных соцсетей в мире особенно среди американских консерваторов и сторонников Дональда Трампа, а также сторонников "альтернативных точек зрения", которые жалуются на цензуру в Facebook, Twitter и других соцсетях.

Серьезные трудности в соцсети начались после беспорядков в Соединенных Штатах 6 января, когда сторонники Дональда Трампа устроили беспорядки у Капитолия - ее убрали из интернет-магазинов и отказали в хостинге. Поэтому Parler вынужден был уйти в офлайн.

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