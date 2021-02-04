Подготовка покушения на генерала СБУ Наумова: суд разрешил задержать Нескоромного
4 февраля, 2021, 14:13
Суд разрешил задержать бывшего первого заместителя руководителя СБУ Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в организации попытки заказного убийства Андрея Наумова
Об этом говорится в информации в карточке на имя Нескоромного в розыскных карточках МВД.
"(Принято, - ред.) решение суда о разрешении задержания с целью привода (в судебное заседание, - ред.)", - говорится в сообщении.
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Так, датой исчезновения подозреваемого в МВД отметили 29 января 2021 года по статье обвинения ч. 1 ст. 348 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).
- Напомним, ранее по подозрению в подготовке убийства генерала Наумова был задержан полковник СБУ Андрей Расюк, суд отправил его под стражу.
- Впоследствии стало известно, что Офис генпрокурора и СБУ выдвинули подозрение в покушении на убийство экс-заместителю главы СБУ Ивана Баканова Дмитрию Нескоромному.
- СБУ обнародовала аудиодоказательства причастности Нескоромного к организации попытки заказного убийства генерала Наумова.
- Также журналист Юрий Бутусов сообщил, что полковник СБУ Юрий Расюк заявил на суде об избрании меры пресечения, что заказчиком покушения на убийство генерала Андрея Наумова был полковник Дмитрий Нескоромный.
- Служба безопасности Украины проверяет возможные связи экс-заместителя главы этого ведомства Дмитрия Нескоромного со спецслужбами Российской Федерации.
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