Подготовка покушения на генерала СБУ Наумова: суд разрешил задержать Нескоромного

4 февраля, 2021, 14:13

Суд разрешил задержать бывшего первого заместителя руководителя СБУ Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в организации попытки заказного убийства Андрея Наумова

Об этом говорится в информации в карточке на имя Нескоромного в розыскных карточках МВД.

"(Принято, - ред.) решение суда о разрешении задержания с целью привода (в судебное заседание, - ред.)", - говорится в сообщении.

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Так, датой исчезновения подозреваемого в МВД отметили 29 января 2021 года по статье обвинения ч. 1 ст. 348 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

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