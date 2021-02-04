Переворот в Мьянме: хунта закрыла доступ к соцсетям

4 февраля, 2021, 07:38

В Мьянме военные, захватившие власть, заблокировали доступ к социальным сетям

Об этом сообщает Радио Свобода.

Facebook подтвердил 4 февраля, что провайдеры ограничивают доступ к некоторым сервисам.

"Мы призываем власти восстановить связь, чтобы люди в Мьянме могли общаться со своими семьями и друзьями и получать доступ к важной информации", - заявил представитель Facebook Энди Стоун.

До того как доступ к соцсетям был заблокирован, жители использовали их, чтобы выразить протест и поделиться планами акций гражданского неповиновения.

В Минкомсвязи Мьянмы заявили, что соцсети будут заблокированы до 7 февраля.

"Сейчас есть люди, которые нарушают стабильность страны, распространяют фейковые новости и дезинформацию и вызывают недоразумение среди людей", - говорится в письме министерства.

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