Переворот в Мьянме: хунта закрыла доступ к соцсетям
Об этом сообщает Радио Свобода.
Facebook подтвердил 4 февраля, что провайдеры ограничивают доступ к некоторым сервисам.
"Мы призываем власти восстановить связь, чтобы люди в Мьянме могли общаться со своими семьями и друзьями и получать доступ к важной информации", - заявил представитель Facebook Энди Стоун.
До того как доступ к соцсетям был заблокирован, жители использовали их, чтобы выразить протест и поделиться планами акций гражданского неповиновения.
В Минкомсвязи Мьянмы заявили, что соцсети будут заблокированы до 7 февраля.
"Сейчас есть люди, которые нарушают стабильность страны, распространяют фейковые новости и дезинформацию и вызывают недоразумение среди людей", - говорится в письме министерства.
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- 1 февраля 2021 вооруженные силы Мьянмы ввели чрезвычайное положение сроком на год и сместили руководство страны. Военные задержали президента Вин Мин и лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает должность государственного советника
- Во время военного переворота временным президентом Мьянмы был назначен командующий вооруженными силами старший генерал Мин Аун Хлайн.
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