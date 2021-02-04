Оккупанты использовали запрещенные минометы, ранен боец ООС

4 февраля, 2021, 17:29

4 февраля вблизи Южного, российско-оккупационные войска совершили обстрел наших позиций из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север" в Facebook.

4 февраля, недалеко от населенного пункта Южное, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел наших позиций по минометов калибра 82-мм (которые запрещены Минскими договоренностями) и стрелкового оружия.

В результате обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Бойца оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.