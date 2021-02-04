Официальный курс: цена доллара опустилась ниже 28 грн

4 февраля, 2021, 09:13

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 4 февраля 2021 года на отметке 27,99 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ.

По состоянию на 3 февраля курс составил 28,06 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 4 февраля установлен на уровне 33,64 грн/евро. По состоянию на 3 февраля курс составлял 33,79 грн/евро.

На наличном рынке 3 февраля на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 27,90 продают - по 28,07 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,60 до 28,97 грн/$, продажи - в пределах 27,99-28,90 грн/$.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb