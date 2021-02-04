Необходимо дождаться конца этой истории, когда Медведчук, Козак и сотоварищи пойдут в суд, - Соколова

4 февраля, 2021, 14:22

Известная телеведущая, общественная активистка сомневается, что пророссийские телеканалы NewsOne, ZIK и "112 Украина" будут "молчать" до следующих выборов

Такое предположение она высказала в эфире программы "Главное" телеканалу "Еспресо", пишет Еспресо.Запад.

По мнению журналистки, санкций не бывает мало или достаточно, поэтому она выступает за блокирование медведчуковских телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" в популярном видеохостинге YouTube. "Видела ноту Министерства информационной политики - Александр Ткаченко (министр культуры и науки и бывший гендиректор канала "1+1", - ред.) проснулся после летаргического сна. Поэтому очень надеюсь, что мы увидим блокирование этих каналов также и в YouTube", - выразила надежду Янина Соколова и добавила, что необходимо "дождаться конца этой истории, когда Медведчук, Козак и сотоварищи пойдут в суд".

"Учитывая решение, которое было принято СНБО, мне интересно, как на законодательной основе мы будем потом это расхлебывать и долго ли будем радоваться, - отметила телеведущая. - А сейчас мы радуемся, что враг, который долгие месяцы и годы промывал мозги украинцам, лишен возможности вещать. Впрочем, успокоюсь я, когда будут видеть это в течение следующего года. Более того - до следующих выборов. Сейчас абсолютной уверенности у меня нет".

"Учитывая основания для санкций, которые нам озвучили, СБУ располагает материалами о связях пана Козака и медиагруппы Медведчука с терроризмом. Соответственно, хочется видеть не как они пойдут в суд снимать санкции, а как СБУ пойдет в суд и, возможно, даже увидеть всех этих "прекрасных" людей в тюрьме. Если я правильно понял инсайды, которые публиковали новостные ленты, речь идет о связях с угольными схемами в ОРДЛО, которые были подвязаны под финансирование терроризма", - сообщил журналист-расследователь Денис Бигус.

Янина Соколова выразила надежду, что это будет очень долгий процесс, участие в котором примут еще два телеканала - "Наш" и "Интер": "Желательно увидеть всех этих людей за решеткой, без судьи Вовка, различных ОАСК (Окружного административного суда Киева, - ред.) и судей, которые, к сожалению, в нашей стране пока не являются трудоспособными на 100%". - "Нет, за решеткой вместе с судьей Вовком", - добавил Денис Бигус. - "Да, мне кажется, это была бы хорошая комбинация", - заметила его коллега.

"Ходят разные слухи (почему по медиаимперии Медведчука нанесли внезапный удар, - ред.). Представители оппозиции говорят, что эта идея датирована 2018 годом. Еще кто-то говорит о существовании какой-то суперсилы, которая подтолкнула Владимира Зеленского и СНБО сделать это прямо сейчас. Или это Джозеф Байден и Соединенные Штаты Америки (учитывая недавний диалог МИД Украины с Госсекретарем Энтони Блинкеном и заявление Зеленского в интервью Axios, которое вышло на американском канале НВО, где президент выразил надежду, что США и Украина войдут в новый этап отношений, - ред.) - можем с вами только догадываться", - подытожила Янина Соколова.

"Произошло? Вот и хорошо. Если начать сейчас фантазировать и строить гипотезы, почему сейчас, почему не после, почему раньше (хотя почему раньше - чертовски хороший вопрос), то мы зайдем в какие-то дикие дебри", - резюмировал Денис Бигус.

Напомним, 2 февраля СНБО на пять лет ввела персональные санкции против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и трех телеканалов, которые ему принадлежат - NewsOne, ZIK и "112 Украина".

Телеканалы заявили о "намерении бороться за свое право вещать для украинцев и быть в эфире".

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