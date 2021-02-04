НБУ увеличил лимит на переводы денег за границу до 200 тыс. евро

4 февраля, 2021, 16:57

Национальный банк Украины увеличил э-лимит на переводы денег физических лиц за границу или на счета юридических лиц-нерезидентов до 200 тыс. евро

Об этом пресс служба НБУ сообщила в Facebook.

Согласно сообщению, годовой э-лимит по некоторым валютным операциям населения увеличен вдвое - до 200 тыс. евро. Это решение регулятора вступает в силу 5 февраля.

Отмечается, что увеличенный э-лимит касается переводов средств физических лиц за границу или на счета юридических лиц-нерезидентов, открытые в Украине. В частности, это может быть осуществление инвестиций за границу, размещение средств на собственных иностранных счетах, перевод средств по договору страхования жизни, или предоставления займа нерезидентам.

Как отметил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, по оценкам регулятора, такое решение в направлении валютной либерализации не будет иметь существенного влияния на функционирование валютного рынка Украины, в том числе с учетом того, что физические лица уже год имеют возможность покупать безналичную иностранную валюту без любых обязательств и оснований.

Так, в 2020 году физические лица в пределах электронного лимита перечислили за границу около 274 млн евро, что меньше среднедневного объема торгов на межбанковском валютном рынке.

В общем, добавили в пресс-службе, НБУ идет до полного снятия электронного лимита на осуществление украинцами инвестиций за границу. Это будет возможно при имплементации пакета законопроектов по противодействию BEPS и при благоприятных макроэкономических условиях.

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