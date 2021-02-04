Нардепам- "слугам" раздали тезисы, как комментировать санкции против связанных с Медведчуком телеканалов, - СМИ

Документ появился в распоряжении "Бабеля".

"Коллегиальное решение СНБО, введенное сейчас в действие указом президента, не только полностью соответствует действующему закону "О санкциях", но и базируется на конкретных данных от Службы безопасности Украины в подтверждение таких действий Тараса Козака, подпадающих под формулировку закона "О санкциях", - говорится в документе.

В тексте отметили, что такой формат решения СНБО (без обсуждения) был выбран для того, чтобы все произошло очень быстро из-за значения этих телеканалов.

Нардепам также объяснили, как комментировать само введение санкций.

"Такой механизм необходим для того, чтобы устранить конкретную угрозу в конкретный период времени. Это не только очевидно для каждого беспристрастного наблюдателя, конкретное лицо - Тарас Козак - просто не мог самостоятельно финансировать деятельность пула телеканалов, но и приходится материалами специальных служб. Деньги, которые привлекались для этого, не могли быть сугубо украинскими деньгами - это были деньги, которые фактически предоставлялись Россией и еще и проводились через схемы на временно оккупированных территориях ", - говорится в документе.

"Слугам" порекомендовали указывать, что введение санкций произошло исключительно на основе данных от СБУ, которая сможет обнародовать эту информацию, если посчитает нужным, поскольку она касается национальной безопасности. Нардепам посоветовали опровергать информацию о том, что санкции ввели для повышения рейтинга президента Владимира Зеленского или из-за давления со стороны США.

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