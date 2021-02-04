Нардеп-"слуга" Павлюк задекларировал почти 2 млн грн "выигрыша в лотерею"
4 февраля, 2021, 15:40
Народный депутат из "Слуги народа" Максим Павлюк задекларировал 1 939 868 гривен как выигрыш в лотерею
Об этом он сообщил в своей электронной декларации.
Деньги он получил от шести различных фирм, зарегистрированных по одному адресу и имеющих одного бенефициара.
Павлюк - заместитель главы комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти