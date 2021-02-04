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Espreso.tvОбществоНардеп-"слуга" Павлюк задекларировал почти 2 млн грн "выигрыша в лотерею"

Нардеп-"слуга" Павлюк задекларировал почти 2 млн грн "выигрыша в лотерею"


фото: fb
Народный депутат из "Слуги народа" Максим Павлюк задекларировал 1 939 868 гривен как выигрыш в лотерею

Об этом он сообщил в своей электронной декларации.

Деньги он получил от шести различных фирм, зарегистрированных по одному адресу и имеющих одного бенефициара.

Павлюк - заместитель главы комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

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