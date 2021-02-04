На Сумщине вынесли первый в Украине приговор по статье о "ворах в законе"

4 февраля, 2021, 21:09

В Сумской области суд вынес первый обвинительный приговор по новой статье Уголовного кодекса о "ворах в законе"

Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции.

"Ковпаковский районный суд г. Сумы принял относительно 65-летнего сумчанина обвинительный приговор в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 255-3 Уголовного кодекса Украины (обращение за применением преступного влияния)", - говорится в сообщении.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на три года без конфискации имущества. Несмотря на то, что осужденный полностью признал свою вину, ранее не судим и достиг пенсионного возраста, мужчина освобожден от отбывания наказания с одним годом испытательного срока на основании ст. 75 Уголовного кодекса Украины.

Как отмечается, осужденный - 65-летний житель Сум. В июле прошлого года для защиты собственных корыстных интересов он обратился к местному криминальному "авторитету".

"В октябре прошлого года досудебное расследование было завершено, а обвинительный акт направлен в суд. Осужденный понимал, что обращался за помощью к криминальному "авторитету", который оказывает существенное влияние в криминальной среде, координирует противоправную деятельность злоумышленников в регионе и распределяет полученные преступным путем деньги. Во исполнение "заказа" "авторитет" требовал возвращения несуществующего долга от жительницы Сум. При этом представлялся от имени осужденного и угрожал физической расправой в случае невыполнения определенных им условиях ", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в отношении действий криминального "авторитета" продолжается.

Напомним, 4 июня Верховная Рада проголосовала за законопроект о "ворах в законе" во втором чтении.

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