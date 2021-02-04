На Черниговщине тигр загрыз работника зоопарка

4 февраля, 2021, 19:56

В Менском зоопарке, что в Черниговской области, тигр загрыз мужчину

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Черниговской области.

"Сегодня в дежурную часть полиции поступила информация о том, что в Менском зоопарке тигр смертельно укусил сотрудника. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства гибели человека", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, работник зоопарка 1973 года собирался кормить животное. В этот момент тигр напал на мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Следователи открыли производство по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это повлекло смерть человека.

Такое правонарушение наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

"Он не придерживался правил безопасности. Открыл дверь, вошел к тигру, прикрыв их. Надо заходить вдвоем, а он почему-то зашел сам. Даже сама не знаю, почему, ведь он с 2009 года работает в нас", - об этом в комментарии Общественному сообщила директор зоопарка Зинаида Максименко.

Что будет с животным дальше - пока неизвестно.

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