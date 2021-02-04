Минздрав намерен обновить протоколы и стандарты лечения рака

4 февраля, 2021, 11:00

Министерство здравоохранения в 2021 году намерено обновить протоколы и стандарты лечения рака

Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк, передает Еспресо.TV.

"В 2021 году Минздрав намерен реализовать план действий в соответствии с Национальной стратегией по контролю онкозаболеваний. В частности, планируем обновить стандарты лечения онкозаболеваний и разработать новые. Планируем работать над протоколами и стандартами лечения рака легких, колоректального рака, рака молочной железы, желудка, лейкемии и лимфомы", - сказала Садовьяк.

Кроме того, Минздрав совместно с общественными организациями планирует начать пилотный проект по скринингу колоректального рака и ранней диагностике рака молочной железы. Также планируется расширить доступ пациентов к инновационным лекарственным средствам путем проведения государственной оценки медицинских технологий и подписания договоров управляемого доступа.

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