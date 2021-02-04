Моя цель - вернуться в "Шахтер", - Артем Бондаренко в "Футбольном формате"
Журналист Олег Ящук вспомнил, что в прошлом году Луиш Каштру на выездной матч Лиги Европы против "Бенфики" брал в Лиссабон вместе с основной командой двух новых и перспективных игроков - Трубина и как раз Бондаренко.
Первый уже признан лучшим игроком "горняков" в 2020 году, стремительно прогрессирует, стал основным вратарем "Шахтера".
Второй, герой интервью, не сумел закрепиться в первой команде. Но, несмотря на это, отнюдь не унывает:
"Очень хочется быть лучшим, тоже играть против "Реала" и "Интера". Но у каждого свой путь, кто-то раньше, кто-то позже получит шанс. Кто заслуживает, тот и там непременно окажется. "Шахтер" это "Шахтер", задача - туда вернуться. Сейчас буду здесь отдавать все свои силы. Будем выполнять цели, которые перед "Мариуполем", а это попасть в еврокубки", - отметил в интервью "Футбольному формату" Бондаренко.
Игрок также признался, кто стал новым лидером раздевалки и горячо может подсказать молодым футболистам: "Много у нас опытных футболистов. Чоботенко, Быков, Мишнев. Но самый строгий Гальчук. Он может и наругать, и спокойно дать совет. Почему он перекрасился в светлый цвет? Проиграл пари? (Смеется). Когда его таким увидел, то очень удивился. На самом деле Жене очень идет белый цвет, респект!"
На вопрос, чем занимается на сборах в свободное время, ответил оригинально: "Никаких покеров, джокеров. Также не играю на бильярде или в боулинг. У меня другие интересы. Каждый вечер читаю книги. Хочу много знать и быть умным", - резюмировал Артем Бондаренко в интервью "Футбольному формату".
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