Моя цель - вернуться в "Шахтер", - Артем Бондаренко в "Футбольном формате"

4 февраля, 2021, 14:04

Полузащитник "Шахтера", который на правах аренды выступает в "Мариуполе", дал в Турции эксклюзивное интервью "Футбольному формату"

Журналист Олег Ящук вспомнил, что в прошлом году Луиш Каштру на выездной матч Лиги Европы против "Бенфики" брал в Лиссабон вместе с основной командой двух новых и перспективных игроков - Трубина и как раз Бондаренко.

Первый уже признан лучшим игроком "горняков" в 2020 году, стремительно прогрессирует, стал основным вратарем "Шахтера".

Второй, герой интервью, не сумел закрепиться в первой команде. Но, несмотря на это, отнюдь не унывает:

"Очень хочется быть лучшим, тоже играть против "Реала" и "Интера". Но у каждого свой путь, кто-то раньше, кто-то позже получит шанс. Кто заслуживает, тот и там непременно окажется. "Шахтер" это "Шахтер", задача - туда вернуться. Сейчас буду здесь отдавать все свои силы. Будем выполнять цели, которые перед "Мариуполем", а это попасть в еврокубки", - отметил в интервью "Футбольному формату" Бондаренко.

Игрок также признался, кто стал новым лидером раздевалки и горячо может подсказать молодым футболистам: "Много у нас опытных футболистов. Чоботенко, Быков, Мишнев. Но самый строгий Гальчук. Он может и наругать, и спокойно дать совет. Почему он перекрасился в светлый цвет? Проиграл пари? (Смеется). Когда его таким увидел, то очень удивился. На самом деле Жене очень идет белый цвет, респект!"

На вопрос, чем занимается на сборах в свободное время, ответил оригинально: "Никаких покеров, джокеров. Также не играю на бильярде или в боулинг. У меня другие интересы. Каждый вечер читаю книги. Хочу много знать и быть умным", - резюмировал Артем Бондаренко в интервью "Футбольному формату".