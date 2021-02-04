Ликвидация "Аркады": суд снял арест с главного офиса банка
Об этом пишет Finbalance.
В издании отметили, что арест был наложен постановлением суда от 19 августа 2020 года по ходатайству Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в рамках обеспечения иска Фонда по делу к компании "Будеволюция", относительно обжалования ряда совершенных сделок, которые привели к выводу из собственности банка "Аркада" его главного офиса.
Кроме того, 11 января Печерский райсуд также отказался удовлетворить ходатайство ликвидатора банка о наложении ареста на главный офис банка и земельный участок под ним. В этом иске представитель ФГВФЛ просил суд применить последствия никчемности сделки путем отмены регистрации права собственности и прекращения признания права собственности на недвижимое имущество.
- Напомним, 25 августа Национальный банк Украины признал банк "Аркада" неплатежеспособным.
- 26 августа утром НБУ ввел в банк "Аркада" временную администрацию для вывода его с рынка.
- По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, было открыто уголовное производство в отношении собранных через фонды банка "Аркада" 9 млрд грн.
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