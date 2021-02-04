Количество вакцинированных от коронавируса в мире превысило количество больных, - Bloomberg

4 февраля, 2021, 18:00

Более 108 млн людей во всем мире уже получили по меньшей мере первую дозу вакцины от коронавируса

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg .

По данным агентства, от COVID-19 уже вакцинировано более 108 млн человек в 67 странах. Быстрее всех население вакцинирует Израиль - на 100 человек там приходится 57 доз вакцины, в общем прививки получили 36% населения. Больше доз вакцины ввели США и Китай (34 млн и 24 млн соответственно).

Bloomberg пишет, что сейчас показатель прививок составляет в среднем 4253851 дозы в день и при таких темпах понадобится 7,4 года, чтобы полностью привить 75% населения. В большинстве стран вакцинация не началась до сих пор.

При этом, по данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на 4 февраля в мире зафиксировали более 104 млн случаев COVID-19, 58 млн человек выздоровели, 2,2 млн умерли.

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