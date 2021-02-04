Клуб из США сделал предложение футболисту "Динамо"
4 февраля, 2021, 15:40
Вингер киевского "Динамо" Карлос де Пена может продолжить карьеру в американском "Далласе"
Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло в twitter.
"Даллас", который выступает в МЛС, уже сделал предложение "Динамо" относительно трансфера Карлоса де Пены. Финансовые условия потенциальной сделки не сообщаются.
В этом сезоне 28-летний уругваец провел 19 матчей, забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость Де Пены составляет 3 млн евро, его контракт действует до конца 2021 года.
César Luis Merlo (@CLMerlo) February 3, 2021
- 3 февраля форвард киевского "Динамо" Жерсон Родригес отказался от трансфера в турецкий "Газиантеп" .
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