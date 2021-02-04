Клуб из США сделал предложение футболисту "Динамо"

4 февраля, 2021, 15:40

Вингер киевского "Динамо" Карлос де Пена может продолжить карьеру в американском "Далласе"

Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло в twitter.

"Даллас", который выступает в МЛС, уже сделал предложение "Динамо" относительно трансфера Карлоса де Пены. Финансовые условия потенциальной сделки не сообщаются.

В этом сезоне 28-летний уругваец провел 19 матчей, забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость Де Пены составляет 3 млн евро, его контракт действует до конца 2021 года.

César Luis Merlo (@CLMerlo) February 3, 2021

3 февраля форвард киевского "Динамо" Жерсон Родригес отказался от трансфера в турецкий "Газиантеп" .