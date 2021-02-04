Харьковское КБ должно в 2021 году выпустить 70 БТРов, - Уруский
4 февраля, 2021, 18:10
Харьковское конструкторское бюро в 2021 году должно передать государству более 70 БТР-4
Об этом заявил вицепремьер-министр Олег Уруский во время визита на предприятие, сообщает пресс служба Харьковской ОГА .
"Харьковское конструкторское бюро имени Морозова" в этом году уже имеет заказы более чем на 70 БТР-4. Во время визита на предприятие у меня будет две задачи: посмотреть на готовность выполнить это государственный оборонный заказ предприятием и я бы хотел обсудить с сотрудниками проблемы, которые есть сегодня в производстве этой техники ", - сказал Уруский.
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