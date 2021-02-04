4 февраля, 2021, 10:42

Власть Канады внесла "Русское имперское движение" в список террористических организаций

Об этом говорится в сообщении издания правительства Канады.

Всего в обновленный список террористических организаций было внесено 13 групп, основная часть их связана с ИГИЛ.

Ранее США признали "Русское имперское движение" террористической организацией.

По данным GlobalNews, включение "Русского имперского движения" в список террористов объясняется тем, что его военное крыло было связано с военной агрессией в Украине, Ливии и Сирии. В настоящее время движение не признано запрещенным в России.

Deutsche Welle в июне 2020 года связывало РИД с центрами боевой подготовки, в которых проходили тренинги будущие участники конфликтов в Сирии и на востоке Украины. По данным издания, эти центры посещали и приезжали из Германии сторонники неонацистских организаций.

В апреле 2020 года США включили монархистское объединение в список террористических. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что движение готовит неонацистов и сторонников превосходства белой расы в Европе, а также пытается сплотить такие группировки для борьбы с теми, кого они называют своими врагами.

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