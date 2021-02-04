К 150-летию Леси Украинки: в Украине впервые продемонстрируют нецензурированное издание произведений поэтессы

4 февраля, 2021, 18:25

Впервые украинцы смогут увидеть нецензурированное издание произведений Леси Украинки в 14 томах

Об этом министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко написал в Telegram.

"Впервые украинцы смогут увидеть полное нецензурированное издание произведений Леси Украинки в 14 томах. Произойдет это в рамках экспозиции на Художественном проекте, посвященному 150-летию поэтессы и драматургини Леси Украинки", - отметил Ткаченко.

По его словам, в рамках празднования состоится также много других интересных мероприятий, в частности к юбилею писательницы МКИП и Госагентство по вопросам искусств и художественного образования запускает проект "150 имен Леси".

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