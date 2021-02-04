Гранаты, ракеты и пистолеты: в Мариуполе обнаружен склад боеприпасов
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Донецкой области.
В ходе проверки информации в одном из заброшенных зданий в Приморском районе города Мариуполя обнаружен крупный склад оружия и боеприпасов, в котором находилось более 1600 гранат РГД-5 и Ф-1, 2000 осветительных ракет, 1060 запалов УЗРГМ, 2 крупнокалиберных ствола, 62 пистолета Макарова, а также 124 ящика патронов калибра 7,62 и 14,5.
При процессуальном руководстве Мариупольской местной прокуратуры №1 по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами начато уголовное производство (ч. 1 ст. 263 УК Украины).
Сейчас продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия, устанавливаются лица, причастные к совершению уголовного преступления. Продолжается досудебное расследование.
Фото: don.gp.gov.ua
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