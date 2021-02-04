4 февраля, 2021, 14:58

В Мариуполе, Донецкой области, правоохранители обнаружили мощный склад боеприпасов, прокуратура начала уголовное производство

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Донецкой области.

В ходе проверки информации в одном из заброшенных зданий в Приморском районе города Мариуполя обнаружен крупный склад оружия и боеприпасов, в котором находилось более 1600 гранат РГД-5 и Ф-1, 2000 осветительных ракет, 1060 запалов УЗРГМ, 2 крупнокалиберных ствола, 62 пистолета Макарова, а также 124 ящика патронов калибра 7,62 и 14,5.

При процессуальном руководстве Мариупольской местной прокуратуры №1 по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами начато уголовное производство (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Сейчас продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия, устанавливаются лица, причастные к совершению уголовного преступления. Продолжается досудебное расследование.

Фото: don.gp.gov.ua

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