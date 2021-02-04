Федерация спортивного покера отрицает намерение открыть казино в Доме профсоюзов на Майдане Независимости
Об этом сообщил президент Всеукраинской федерации спортивного покера Сергей Ефименко в Facebook.
Он отметил, что открытие клуба спортивного покера - необходимый шаг для популяризации интеллектуальных видов спорта.
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"Информация о том, что клуб спортивного покера, о котором идет речь, имеет признаки казино, а особенно подпольного, является не более чем ложным журналистским предположением и недоразумением. Выводы основаны на полном непонимании заказчика и исполнителей разницы между коммерческим (азартным) и спортивным покером. Спортивный покер не является азартной игрой. Статус спортивного покера урегулирован законодательством Украины ", - говорится в заявлении.
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По его мнению, клуб и спортивный покер не имеют ничего общего с азартными играми и казино.
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