Федерация спортивного покера отрицает намерение открыть казино в Доме профсоюзов на Майдане Независимости

4 февраля, 2021, 22:10

Во Всеукраинской федерации спортивного покера опровергли информацию о том, что в Доме профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве якобы собираются открыть казино

Об этом сообщил президент Всеукраинской федерации спортивного покера Сергей Ефименко в Facebook.

Он отметил, что открытие клуба спортивного покера - необходимый шаг для популяризации интеллектуальных видов спорта.

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"Информация о том, что клуб спортивного покера, о котором идет речь, имеет признаки казино, а особенно подпольного, является не более чем ложным журналистским предположением и недоразумением. Выводы основаны на полном непонимании заказчика и исполнителей разницы между коммерческим (азартным) и спортивным покером. Спортивный покер не является азартной игрой. Статус спортивного покера урегулирован законодательством Украины ", - говорится в заявлении.

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По его мнению, клуб и спортивный покер не имеют ничего общего с азартными играми и казино.