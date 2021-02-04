Если бы выборы президента были в ближайшее время, то Зеленский победил бы во втором туре - опрос

4 февраля, 2021, 15:30

На выборах президента Владимира Зеленского поддержали бы 21,2% украинцев, также он бы победил во втором туре

Об этом свидетельствуют результаты опроса , проведенного Социологической группой "Рейтинг" 2-3 февраля 2021 года.

Так, президентский рейтинг возглавляет Владимир Зеленский . Если бы выборы состоялись в ближайшее время то его поддержали бы 21,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

За соглаву парламентской фракции ОПЗЖ Юрия Бойко проголосовали бы 17,1% респондентов, а за лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко - 16,4% .Лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко поддержали бы 12,3%. Главу партии "Сила и честь" Игоря Смешко поддерживают 7,5% опрошенных, экс-премьера Владимир Гройсман - 4,3%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 4,0%, главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова - 3,2%, экс-кандидата в мэры Киева Сергея Притулу - 3,1%, лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока - 2,1%, мэра Киева Виталия Кличко - 1,1%.

Как отмечается, моделирование второго тура президентских выборов дало следующие результаты: Зеленский держит первенство в паре со всеми основными оппонентами: с П.Порошенко - 56% против 44%. В паре с Юрием Бойко - 60% против 40%, с Юлией Тимошенко 55% против 45%.

В возможной паре Юрий Бойко и Петр Порошенко - паритет: 51% на 49%.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews -телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

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