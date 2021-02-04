Дорога Киев - Кишинев: Укравтодор объявил первый тендер на разработку ТЭО

4 февраля, 2021, 13:33

Об этом сообщила пресс-служба Укравтодора.

Согласно сообщению, Служба автомобильных дорог в Винницкой области объявила тендер на разработку ТЭО строительства погранично-мостового перехода через реку Днестр на украинско-молдавской государственной границе в районе населенных пунктов Ямполь - Косеусець.

В рамках строительства маршрута Киев - Кишинев также запланировано обновление 137,5 км маршрута Киев - Кишинев на отдельных участках дорог М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский и Р-08 Немиров - Ямполь.

По словам руководителя Укравтодора Александра Кубракова, пока стартует процесс создания обновленного маршрута между столицами Украины и Молдовы.

"Закупка ТЭО - это первый шаг. Параллельно с этим готовимся к обновлению 137,5 км маршрута - речь идет о наиболее проблемных для проезда участках. То есть уже к концу года путь к границе планируется сделать комфортным для проезда", - цитирует пресс-служба слова Кубракова.

Отмечается, что маршрут будет проходить через Киевскую, Житомирскую и Винницкую области и станет оптимальным для путешествия в Молдову в обход непризнанной Приднестровской Республики.

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