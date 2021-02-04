День в зоне ООС: оккупанты четыре раза нарушили режим "тишины", со стороны Объединенных сил - один раненый

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска совершили несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета вблизи Водяного, что на Приазовье. А в районе населенного пункта Павлополь оккупанты открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от Южного, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия ", - говорится в сообщении.