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Espreso.tvОбществоДень в зоне ООС: оккупанты четыре раза нарушили режим "тишины", со стороны Объединенных сил - один раненый

День в зоне ООС: оккупанты четыре раза нарушили режим "тишины", со стороны Объединенных сил - один раненый

С начала 4 февраля оккупанты в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе четыре раза нарушали "перемирие"

Об этом сообщило командование ООС на странице в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска совершили несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета вблизи Водяного, что на Приазовье. А в районе населенного пункта Павлополь оккупанты открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от Южного, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия ", - говорится в сообщении.

В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь.

Также был выявлен факт инженерного оборудования позиций противника в сторону наших подразделений в районе населенного пункта Крымское.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

  • Напомним, что 4 февраля российско-оккупационные войска совершили обстрел наших позиций из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия и ранили военного .
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