Дела Майдана: шестерых экс-силовиков будут судить за преследование черкасских участников Революции Достоинства
4 февраля, 2021, 17:39
Офис генпрокурора передал в суд обвинительный акт в отношении экс-заместителя межрайонного прокурора Черкасской области, бывшего заместителя начальника одного из горотделов ГУ МВД в области и четырех экс-следователей отдела
Об этом сообщает пресс-служба ОГП .
Экс-правоохранителям инкриминируют:
- незаконное привлечение невиновных лиц к уголовной ответственности, соединенное с фальсификацией;
- незаконное содержание под стражей, повлекшее тяжкие последствия;
- незаконное препятствование организации и проведению сборов.
- составление и выдачу ложных официальных документов;
- вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа
Расследованием установлено, что в январе 2014 года следователи, действуя по указанию руководителя и в сговоре с прокурором, безосновательно привлекли к ответственности за якобы массовые беспорядки, захват зданий и сооружений семи невиновных лиц.
Также правоохранители инициировали их аресты, подав в суд ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
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