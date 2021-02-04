Дела Майдана: шестерых экс-силовиков будут судить за преследование черкасских участников Революции Достоинства

4 февраля, 2021, 17:39

Офис генпрокурора передал в суд обвинительный акт в отношении экс-заместителя межрайонного прокурора Черкасской области, бывшего заместителя начальника одного из горотделов ГУ МВД в области и четырех экс-следователей отдела

Об этом сообщает пресс-служба ОГП .

Экс-правоохранителям инкриминируют:

незаконное привлечение невиновных лиц к уголовной ответственности, соединенное с фальсификацией;

незаконное содержание под стражей, повлекшее тяжкие последствия;

незаконное препятствование организации и проведению сборов.

составление и выдачу ложных официальных документов;

вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа

Расследованием установлено, что в январе 2014 года следователи, действуя по указанию руководителя и в сговоре с прокурором, безосновательно привлекли к ответственности за якобы массовые беспорядки, захват зданий и сооружений семи невиновных лиц.

Также правоохранители инициировали их аресты, подав в суд ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.