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Espreso.tvОбществоДела Майдана: шестерых экс-силовиков будут судить за преследование черкасских участников Революции Достоинства

Дела Майдана: шестерых экс-силовиков будут судить за преследование черкасских участников Революции Достоинства


фото: gettyimages
Офис генпрокурора передал в суд обвинительный акт в отношении экс-заместителя межрайонного прокурора Черкасской области, бывшего заместителя начальника одного из горотделов ГУ МВД в области и четырех экс-следователей отдела

Об этом сообщает пресс-служба ОГП .

Экс-правоохранителям инкриминируют:

  • незаконное привлечение невиновных лиц к уголовной ответственности, соединенное с фальсификацией;
  • незаконное содержание под стражей, повлекшее тяжкие последствия;
  • незаконное препятствование организации и проведению сборов.
  • составление и выдачу ложных официальных документов;
  • вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа

Расследованием установлено, что в январе 2014 года следователи, действуя по указанию руководителя и в сговоре с прокурором, безосновательно привлекли к ответственности за якобы массовые беспорядки, захват зданий и сооружений семи невиновных лиц.

Также правоохранители инициировали их аресты, подав в суд ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

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