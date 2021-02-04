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Espreso.tvОбществоЧерез год или два ОРДЛО угрожает эпидемия кори, - ЮНИСЕФ

Через год или два ОРДЛО угрожает эпидемия кори, - ЮНИСЕФ

В результате падения уровня вакцинации среди детей на оккупированном Донбассе среди местного населения через несколько лет может начаться эпидемия кори

Об этом заявила глава Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Лотта Сильвандер, сообщает Укринформ .

"Мы также наблюдали невероятное падение рутинной вакцинации, что грозит возможными местными эпидемиями, скажем, кори, через год или два", - заявила она.

По ее словам, такая ситуация вызвана военными действиями и пандемией коронавируса.

Сильвандер заверила, что ЮНИСЕФ будет настаивать на важности плановой иммунизации детей.

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