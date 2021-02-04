Бывший форвард сборной Украины объявил о завершении карьеры

4 февраля, 2021, 16:32

Украинский нападающий Александр Ковпак объявил о завершении карьеры

Об этом сообщает Meta Ratings .

По информации источника, 38-летний Ковпак, который сейчас выступает за любительский "ЛНЗ-Лебедин", принял решение завершить карьеру. Нападающий планирует начать тренерскую деятельность.

Александр Ковпак известный болельщикам благодаря выступлениям за симферопольскую "Таврию", киевский "Арсенал", полтавскую "Ворсклу", "Севастополь", "Полтаву", "Черкасчину", черниговскую "Десну" и одесский "Черноморец". В активе форварда три матча за сборную Украины.

В 2010 году вместе с "Таврией" выиграл Кубок Украины. В 2009-м стал лучшим бомбардиром Украинской Премьер-лиги.

В июле Александр Ковпак перешел в любительский клуб "ЛНЗ-Лебедин".