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Espreso.tvСпортБывший форвард сборной Украины объявил о завершении карьеры

Бывший форвард сборной Украины объявил о завершении карьеры


фото: uaf.ua
Украинский нападающий Александр Ковпак объявил о завершении карьеры

Об этом сообщает Meta Ratings .

По информации источника, 38-летний Ковпак, который сейчас выступает за любительский "ЛНЗ-Лебедин", принял решение завершить карьеру. Нападающий планирует начать тренерскую деятельность.

Александр Ковпак известный болельщикам благодаря выступлениям за симферопольскую "Таврию", киевский "Арсенал", полтавскую "Ворсклу", "Севастополь", "Полтаву", "Черкасчину", черниговскую "Десну" и одесский "Черноморец". В активе форварда три матча за сборную Украины.

В 2010 году вместе с "Таврией" выиграл Кубок Украины. В 2009-м стал лучшим бомбардиром Украинской Премьер-лиги.

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