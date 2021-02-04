Британский тяжеловес Джойс рассказал, как нейтрализовать Усика

4 февраля, 2021, 09:41

Британский боксер Джо Джойс заявил, что в бою против Александра Усика лишит украинца возможности двигаться

Об этом Джойс заявил в интервью BT Sport Boxing.

По словам Джойса, он рассчитывает в поединке с Усиком на победу нокаутом и собирается достичь своего, лишив соперника пространства в ринге.

"У меня есть сила, чтобы сделать это. Бегать он не будет, я остановлю его ноги. Нужно просто быть умным и не пропускать слишком много. Мне любой ценой нужно лишить его подвижности, "урезать" ему ринг. Что ж, сделаю в лагере всю тяжелую работу, чтобы потом в бою было легко", - сказал Джойс.

Украинские и британский боксеры поборются за титул "временного" чемпиона мира по версии WBO (Всемирной боксерской организации). Усик является обязательным претендентом на пояс, а Джойс в рейтинге организации занимает второе место.

Напомним, 30 января Всемирная боксерская организация назначила бой за титул "временного" чемпиона мира между украинцем Александром Усиком и британцем Джо Джойсом.

2 февраля менеджер Александра Усика Эгис Климас заявил, что получил официальное письмо от Всемирной боксерской организации относительно следующего боя украинца.

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