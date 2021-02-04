Белановский ГОК передал оборудование Кременчугской больнице

4 февраля, 2021, 10:06

Генеральный директор Белановского ГОКа (БГОК, Ferrexpo Belanovo Mining, FBM, входит в Группу Ferrexpo) Юрий Химич встретился с коллективом Кременчугской первой городской больницы им. А.Т. Богаевского и в очередной раз вручил необходимое оборудование для лечебного учреждения

Для неврологического отделения больницы было передано 10 мобильных бактерицидных облучателей. Применение данного оборудования в повседневной работе позволит существенно обезопасить пациентов и медицинский персонал, повысить качество обработки и обеззараживания больничных помещений, что особенно важно в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

"Компания Ferrexpo внедряет проекты в рамках корпоративной социальной ответственности во всех сферах, улучшая инфраструктуру социальных и образовательных объектов, спортивных учреждений и др. Но сейчас приоритетом является повышение качества обслуживания населения в лечебных учреждениях. В условиях, связанных с нехваткой средств индивидуальной защиты, оборудования и медикаментов, на помощь приходит ответственный бизнес, реагирующий на запросы медиков, от которых буквально зависит жизнь каждого из нас. И мы не можем оставаться равнодушными", - прокомментировал Генеральный директор Белановского ГОКа Юрий Химич.

Заместительница директора по медицинской части больницы им. А.Т. Богаевского, Виктория Выповская отметила: "От коллектива больницы выражаю огромную благодарность компании Ferrexpo за постоянную помощь. На сегодняшний день мы принимаем уже четвертый комплект оборудования, который нам передают от Белановского ГОКа. Это чрезвычайно важные для нас мобильные лампы, которые позволяют выполнить обеззараживание воздуха в помещениях с большой площадью. А круговое размещение ламп способствует увеличению эффективности обеззараживания".

"Мы просили помощи у спонсоров, чтоб иметь возможность предотвратить инфекционные заболевания в том числе и у наших инсультных пациентов в палатах и блоках интенсивной терапии. Кроме того, для нас важна профилактика вторичных инфекционных заболеваний, пневмоний и др.", - добавила Ирина Пискунова, заведующая неврологическим отделением больницы.

Компания Ferrexpo постоянно осуществляет мониторинг ситуации с уровнем заболеваемости коронавирусом в регионе, в котором предприятия ведут свою производственную деятельность, и оперативно реагирует на потребность медицинских учреждений не только Полтавской области, а и всей Украины.

Справка о компании:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2020 г. Компания произвела 11,2 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com.