Байден выдвинул на директора ЦРУ бывшего посла в России Бернса

4 февраля, 2021, 07:56

Президент США Джо Байден выдвинул на утверждение в сенат на должность директора ЦРУ кандидатуру Уильяма Бернса

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

При президенте Обаме Бернс возглавлял делегацию США на переговорах с Ираном по ядерной проблеме, в 2005-2008 годах был послом США в Москве.

О намерении назначить Бернса главой ЦРУ Байден объявил еще 11 января. Он заявил тогда, что Бернс "разделяет мое глубокое убеждение в том, что разведка должна быть аполитичной, а преданные профессионалы разведки, служащие нашей стране, заслуживают нашей благодарности и уважения".

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