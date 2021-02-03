Закрытие пророссийской пропаганды только укрепляет свободу слова в Украине, - Бутусов
3 февраля, 2021, 00:35
Сейчас на трех каналах начался совместный эфир. Представители ОПЗЖ выступают против решения президента Украины. Пророссийский пропагандист Шарий, который ведет информационную войну против Украины на стороне РФ, рассказывает про свободу слова.
Как журналист заявляю, что закрытие пророссийской пропаганды только укрепляет свободу слова в Украине.
Действия государства в данном случае полностью отвечают национальным интересам.
Шеф-редактор интернет-издания "Цензор.нет" считает, что решение государства в случае закрытия трех телеканалов с информационного пула Виктора Медведчука отвечает национальным интересам Украины
"Вещание телеканалов медиа-холдинга Медведчука 112, ZIK и Newsone в кабельных и спутниковых сетях остановлено! Указ Зеленского остановил российскую пропаганду.
Телеканалы не закрыты, они продолжают работу в интернете.
Сейчас на трех каналах начался совместный эфир. Представители ОПЗЖ выступают против решения президента Украины. Пророссийский пропагандист Шарий, который ведет информационную войну против Украины на стороне РФ, рассказывает про свободу слова.
Как журналист заявляю, что закрытие пророссийской пропаганды только укрепляет свободу слова в Украине.
Действия государства в данном случае полностью отвечают национальным интересам.
Ни шагу назад", - написал Юрий Бутусов на своей странице в Facebook .
Читайте также: Санкции против 112 Украина, NewsOne и ZiK: каналы, которые связывают с Медведчуком, заявили о "политической расправе"
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