3 февраля, 2021, 23:13

Председатель Запорожской ОГА Александр Старух заявил, что энергообеспечение города Энергодар восстановлено после отключения вследствие аварии на самой мощной в Украине Запорожской ТЭС

Об этом Старух написал в Facebook.

"Сегодня в 19:25 на подстанции Луч произошло аварийное отключение защиты, что повлекло отключение энергоблоков на Запорожской ТЭС. Учитывая то, что город Энергодар питается от тепловой электростанции, в городе пропало энергоснабжение. В кратчайшие сроки энергообеспечение города восстановлено через резервную линию. При отключении все больницы были обеспечены бесперебойным питанием, в том числе за счет резервных генераторов ", - написал Старух.

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Председатель ОГА добавил, что восстановлено питание по двум из трех имеющихся линий, работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются.

Сегодня в 19-25 на подстанции Луч произошло аварийное отключение защиты, что повлекло отключение энергоблоков на ... Опубликовано Александр Старух Среда, 3 февраля 2021 г.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за аварии на Запорожской ТЭС город Энергодар остался без света и воды.

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