Задействовали резервную линию: председатель Запорожской ОГА заявил о восстановлении электроснабжения Энергодара после аварии на ТЭС
Об этом Старух написал в Facebook.
"Сегодня в 19:25 на подстанции Луч произошло аварийное отключение защиты, что повлекло отключение энергоблоков на Запорожской ТЭС. Учитывая то, что город Энергодар питается от тепловой электростанции, в городе пропало энергоснабжение. В кратчайшие сроки энергообеспечение города восстановлено через резервную линию. При отключении все больницы были обеспечены бесперебойным питанием, в том числе за счет резервных генераторов ", - написал Старух.
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Председатель ОГА добавил, что восстановлено питание по двум из трех имеющихся линий, работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются.
Сегодня в 19-25 на подстанции Луч произошло аварийное отключение защиты, что повлекло отключение энергоблоков на ...Опубликовано Александр Старух Среда, 3 февраля 2021 г.
- Напомним, ранее сообщалось, что из-за аварии на Запорожской ТЭС город Энергодар остался без света и воды.
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