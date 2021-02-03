Итальянский топ-клуб подписал контракт с правнуком диктатора Муссолини
Об этом сообщает Repubblica.
18-летний Романо Флориани Муссолини является воспитанником академии "Лацио". Подписанный контракт стал первым для правого защитника в профессиональном футболе. Защитник уже дважды вызывался на матчи молодежной сборной Италии.
"Он скромный парень, который никогда не жаловался, даже когда не играл два года. Мне он нравится. Он еще не опытный игрок, но выглядит многообещающим. Отягчающая фамилия? Я никогда не разговаривал с его родителями, и единственное, что имеет значение, заслуживает ли футболист играть. Ничего больше", - сказал менеджер академии "Лацио" Мауро Бьянкези.
В текущем сезоне Муссолини принял участие в двух матчах и получил одну желтую карточку в чемпионате Италии среди игроков до 18 лет.
Известно, что фашистский диктатор Бенито Муссолини был фанатом "Лацио".
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