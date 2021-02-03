Игорный бизнес в Украине: регулятор выдал первую лицензию онлайн-казино

3 февраля, 2021, 16:01

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) одобрила выдачу первой лицензии компании "Спейсикс"

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Комиссии.

"Вчера на заседании КРАИЛ было рассмотрено заявление ООО "Спейсикс" о получении лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет. После рассмотрения документов было принято положительное решение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отныне организатор должен заплатить за лицензию, которая будет действительна в течение пяти лет. Среди обязанностей компании является соблюдение правил проведения азартных игр, предотвращения распространения лудомании (зависимости от азартных игр - ред.) и недопущение к игре лиц, не достигших 21-летнего возраста.

Согласно данным портала YouControl, компания зарегистрирована 28 мая 2020 года в Киеве. Ее основатель и руководитель - Сергей Потапов. Основной вид деятельности - организация азартных игр.