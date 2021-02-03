Вместо штрафов - исправительные работы: Рада поддержала за основу законопроект об усилении ответственности за домашнее насилие

3 февраля, 2021, 12:07

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №3908-1, который усиливает административную ответственность за домашнее насилие

Проект закона поддержали за основу 328 народных депутатов, передает Еспресо.TV .

Согласно пояснительной записке к проекту закона, он предлагает привлекать нарушителей к общественно полезным работам с направлением средств за их выполнение пострадавшему. Отмечается, что сейчас на нарушителя налагается штраф, который нередко уплачивается из семейного бюджета.

Кроме этого, законопроект предоставляет возможность рассматривать дела о домашнем насилии без присутствия самих нарушителей.

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