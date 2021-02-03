Ведение санкций в отношении 112 Украина, NewsOne и ZIK усиливает группу Левочкина в ОПЗЖ, в противовес группе Медведчука, - политолог

3 февраля, 2021, 17:21

Введение СНБО санкций в отношении телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK усиливает группу олигарха Сергея Левочкина в "Оппозиционный платформе - За жизнь", и ослабляет группу кума Путина Виктора Медведчука

Такое мнение высказал политолог Андрей Ковалев в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV .

"Лично я воспринимаю введение санкций против телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK президентом Зеленским, как часть большой политической многоходовчки. Если раньше, раскол монобольшинства был иллюзорным, скрытым, а спикеры Офиса президента и "Слуги народа" пытались нас убеждать со всех телеэкранов, что монобольшинство есть, живет и монолитно. То теперь, с исключением Александра Дубинского, стало ясно, что никакого монолитного монобольшинства не существует. На самом деле, это лишь вопрос времени, когда господин Коломойский, который контролирует львиную долю фракции "Слуга народа", сможет отозвать своих депутатов и фактически расколоть фракцию", - отметил политолог.

Сизоненко предположил, что в условиях раскола во фракции "Слуга народа", монобольшинство будет формироваться из депутатов других фракций Верховной Рады.

"Очевидно сейчас перед Офисом президента стоит задача собрать новую коалицию в Верховной Раде. Таким образом происходит то, что "Батькивщина" Юлии Тимошенко готова подставить плечо "Слуге народа", мы также видим, что в партии "Голос" назрел раскол: часть готова поддерживать оппозиционные партии, в частности "Европейскую солидарность", а часть готова подставить плечо "Слуге народа". Я, все же, вижу, что глава ОП Андрей Ермак решил договориться о поддержке со стороны ОПЗЖ, а точнее - группы Левочкина. А мы знаем, что в ОПЗЖ тоже существует конфликт между партийными группами. Я так понимаю, что группа Левочкина попросила президента начать войну с группой Медведчука, в частности путем отключения их телеканалов", - отметил Ковалев.

Политолог Ковалев пояснил, для чего это делается: "Медведчук, который имеет президентские амбиции, в электоральном пророссийском поле конкурирует с Юрием Бойко. Таким образом, когда президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете медведчуковских телеканалов, это усиливает группу Левочкина и усиливает Бойко. Если действительно президент собрался бороться с пророссийскими агентами в Украине, возникает логичный вопрос: существует еще ряд телеканалов, которые занимаются той же пропагандой, что и NewsOne, ZIK, 112-й, почему по ним нет подобных решений?"