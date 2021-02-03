Вакцинация от COVID-19: в Украине будет работать 500 мобильных бригад и 1500 кабинетов прививок, - Шмыгаль

3 февраля, 2021, 14:30

В Украине будет работать 500 мобильных бригад, которые будут осуществлять вакцинацию, а также 1500 кабинетов прививок

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV .

"Инфраструктура для организации самого процесса вакцинации уже подготовлена и будет разворачиваться постепенно. В Украине в целом будет работать полтысячи мобильных бригад, которые будут осуществлять вакцинацию. Первые 50 начнут работу уже в этом месяце во всех регионах Украины", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что также на начальном этапе будет развернуто 1500 кабинетов прививок и 50 центров в крупных городах. В общем работать более четырех тысяч кабинетов прививок по всей стране.

Напомним, ранее Шмыгаль рассказал , как будет проходить кампания по вакцинации от COVID-19.