В зоопарк Винницы прибыли редкие африканские черепахи

3 февраля, 2021, 22:48

В Подольском зоопарке Виннице появились редкие африканские шпороносные черепахи

Об этом сообщила пресс-служба зоопарка в Facebook.

"Коллекция Подольского зоопарка впервые пополнилась редким и ценным видом сухопутных черепах - шпороносная черепаха. Прибыли они из западноафриканской страны Бенин. Будут жить в Подольском зоопарке пять особей этого вида", - говорится в сообщении.

Животным всего год. Продолжительность жизни черепах со шпорами - от 50 до 150 лет. По своим размерам сухопутные шпороносные черепахи - третьи в мире и самые крупные в Африке. Длина их панциря может превышать 70 см. Сейчас они весят по 750 г, а диаметр панциря - 11 см.

Перелет и адаптацию к новым климатическим условиям животные перенесли хорошо. Сейчас они находятся на карантине.

Африканские черепахи - теплолюбивые. Поэтому пол в вольере, где их содержат, будет всегда теплым, а инфракрасный свет, необходимый для их жизнедеятельности, будут излучать специальные лампы.