В зоопарк Винницы прибыли редкие африканские черепахи
Об этом сообщила пресс-служба зоопарка в Facebook.
"Коллекция Подольского зоопарка впервые пополнилась редким и ценным видом сухопутных черепах - шпороносная черепаха. Прибыли они из западноафриканской страны Бенин. Будут жить в Подольском зоопарке пять особей этого вида", - говорится в сообщении.
Животным всего год. Продолжительность жизни черепах со шпорами - от 50 до 150 лет. По своим размерам сухопутные шпороносные черепахи - третьи в мире и самые крупные в Африке. Длина их панциря может превышать 70 см. Сейчас они весят по 750 г, а диаметр панциря - 11 см.
Перелет и адаптацию к новым климатическим условиям животные перенесли хорошо. Сейчас они находятся на карантине.
Африканские черепахи - теплолюбивые. Поэтому пол в вольере, где их содержат, будет всегда теплым, а инфракрасный свет, необходимый для их жизнедеятельности, будут излучать специальные лампы.
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