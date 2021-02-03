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В зоне ООС в 2020 году погибли 25 мирных жителей, - ООН


фото: facebook.com/ochaukraine
В 2020 году от войны с Россией пострадали 144 мирных жителя, из них 25 человек погибли

Об этом сообщила пресс-служба Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине в Facebook.

"Несмотря на заметный прогресс после соглашения о прекращении огня в июле 2020 года, конфликт на востоке Украины - не "замороженный". В прошлом году 25 гражданских лиц погибли и еще 119 получили ранения в результате боевых действий или из-за взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

По информации ООН, среди пострадавших - 16 девочек и мальчиков.

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