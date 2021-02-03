В ВСУ по поручению Зеленского начали инспекцию подразделений, находящихся в зоне ООС

3 февраля, 2021, 17:35

По поручению президента Владимира Зеленского его Офис начал инспекционную проверку состояния готовности к выполнению задач органов ВСУ, выполняющих задачи в операции Объединенных сил

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Основной целью инспекции является проверка состояния готовности сил и средств, а также определения эффективности мер, принимаемых по их всестороннего обеспечения.

Проверка направлена на выявление факторов, негативно влияющих на состояние готовности войск.

К участию в проверке привлечены представители ОПУ, Аппарата СНБО, Минобороны и Вооруженных сил.

По результатам проверки будет подготовлен доклад Зеленскому, а также предложения по дальнейшему наращиванию возможностей ВСУ и решения проблем в сфере обороны государства.