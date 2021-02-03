В ВСУ по поручению Зеленского начали инспекцию подразделений, находящихся в зоне ООС
3 февраля, 2021, 17:35
По поручению президента Владимира Зеленского его Офис начал инспекционную проверку состояния готовности к выполнению задач органов ВСУ, выполняющих задачи в операции Объединенных сил
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Основной целью инспекции является проверка состояния готовности сил и средств, а также определения эффективности мер, принимаемых по их всестороннего обеспечения.
Проверка направлена на выявление факторов, негативно влияющих на состояние готовности войск.
К участию в проверке привлечены представители ОПУ, Аппарата СНБО, Минобороны и Вооруженных сил.
По результатам проверки будет подготовлен доклад Зеленскому, а также предложения по дальнейшему наращиванию возможностей ВСУ и решения проблем в сфере обороны государства.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти