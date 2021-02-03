В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу, - Зеленский о санкциях против 112 Украина, NewsOne и ZIK
Об этом передает ОПГ.
Как отмечается, Зеленский провел встречу с руководителями украинских телевизионных каналов, которая была посвящена решению Совета национальной безопасности и обороны "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" по нескольким телеканалов.
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"Это не имеет никакого отношения к другим телеканалам. В Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиа-бизнесу", - подчеркнул президент.
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Он отметил, что решение о санкциях имеет четкое обоснование в связи с финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- Президент Владимир Зеленский назвал "коллегиальным и юридически мотивированным решением" санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.
- Министерство культуры и информационной политики направит в YouTube решение СНБО о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина с просьбой закрыть их страницы на платформе.
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поздравил решение о санкции на телеканалы, которые связывают с Виктором Медведчуком и назвал это своевременным государственническим шагом .
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