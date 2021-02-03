В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу, - Зеленский о санкциях против 112 Украина, NewsOne и ZIK

3 февраля, 2021, 20:36

Об этом передает ОПГ.

Как отмечается, Зеленский провел встречу с руководителями украинских телевизионных каналов, которая была посвящена решению Совета национальной безопасности и обороны "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" по нескольким телеканалов.

Читайте также: "Часть документов являются секретными": Данилов назвал основания для блокирования 112 Украина, NewsOne и ZIK

"Это не имеет никакого отношения к другим телеканалам. В Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиа-бизнесу", - подчеркнул президент.

Читайте также: "Слуги народа" разделились на две группы из-за санкций против 112 Украина, ZiK, NewsOne, - Корниенко

Он отметил, что решение о санкциях имеет четкое обоснование в связи с финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb