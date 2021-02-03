В Киеве произошло ДТП с опрокидыванием: два водителя в больнице
3 февраля, 2021, 23:09
На Большой окружной дороге в Киеве произошло ДТП в результате которого двоих водителей госпитализировали
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
По предварительным данным, у автомобиля Chrysler произошла поломка. На помощь остановились водители машин Lanos и BMW.
В это время на скорости водитель Ford не справился с управлением и врезался в BMW, которое в свою очередь ударило Chrysler. После столкновения с BMW, Ford вылетел в кювет и перевернулся на крышу.
В результате аварии были госпитализированы водитель Ford и водитель Lanos, который в момент столкновения пытался починить сломанную машину и находился под капотом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти