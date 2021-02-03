В Киеве произошло ДТП с опрокидыванием: два водителя в больнице

3 февраля, 2021, 23:09

На Большой окружной дороге в Киеве произошло ДТП в результате которого двоих водителей госпитализировали

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

По предварительным данным, у автомобиля Chrysler произошла поломка. На помощь остановились водители машин Lanos и BMW.

В это время на скорости водитель Ford не справился с управлением и врезался в BMW, которое в свою очередь ударило Chrysler. После столкновения с BMW, Ford вылетел в кювет и перевернулся на крышу.

В результате аварии были госпитализированы водитель Ford и водитель Lanos, который в момент столкновения пытался починить сломанную машину и находился под капотом.