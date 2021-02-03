В команде Усика отреагировали на обвинения американского тренера в расизме

3 февраля, 2021, 12:54

Менеджер Александра Усика Эгис Климас отверг обвинения в свой адрес в расизме от бывшего тренера украинского боксера Джеймса Али Башира

Об этом он заявил в интервью boxingukraineboxing в Instagram.

По его словам, обвинения бывшего тренера тяжеловеса американца Джеймса Али Башира в его адрес в расизме безосновательны.

"Я живу более 30 лет в Америке. Я пересекался с темнокожими очень много раз. У меня очень много было темнокожих друзей, тренеров, боксеров. Вот пример - Заб Джуда во время трансляции передал привет. Это был первый и единственный раз, когда меня обвинили в расизме ", - заверил Климас.

Он добавил, что подобные обвинения сейчас стали распространенным инструментом давления.

"Это очень модно на сегодняшний день, особенно здесь, в Америке. Это номер один. Если ты не темнокожий, значит тебя надо обвинить в расизме. Он, наверное, решил пойти по этому пути", - сказал Климас.

Джеймс Али Башир в 2016 году привел Усика к первому чемпионскому титулу, который он получил в поединке с поляком Кшиштофом Гловацки. В начале 2017 боксер прекратил сотрудничество с американцем. Тренер неоднократно заявлял, что инициатором его увольнения именно Эгис Климас.

Напомним, 29 декабря Джеймс Али Башир заявил, что прекратил сотрудничество с Александром Усиком , он не прислушивался к его советам.

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